SÄUTSUMÖLL ⟩ Netirahvas Kallasele armu ei anna: rõõmus päev, peaminister sai selgeks uue sõna, solidaarsus

Peaminister Kaja Kallas andis eile teada, et solidaarsusest riigikogu liikmetega ei osale ka tema tänavusel presidendi vastuvõtul. Lisaks sellele, et otsust on tauninud Eesti päevalehed ja mitmed arvamusliidrid, pole ka rahvas ühismeedias oma arvamust enda teada jätnud.