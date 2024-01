Kaja Kallas: mina solidaarsusest presidendi vastuvõtule ei lähe

«Me oleme parlamentaarne riik ja seetõttu parlament on äärmiselt oluline. Ja mina, kes ma seal kogu aeg käin ja rappida saan, mul ei ole mingit põhjust seda parlamenti armastada, aga see ei ole mitte sellest lähtuv, vaid see on lähtuv sellest, mis meie riigikord on,» põhjendas Kallas enda seisukohti. «Parlament valib peaministri ja presidendi ja kas parlamendisaadikud otseselt meeldivad või mitte, see ei puutu asjasse.» Kallas lisas, et vabariigi aastapäeval on tema arvates põhiseaduslikud institutsioonid olulised ja seega ka riigikogu liikmed.