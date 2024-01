VIDEO ⟩ «Megaarmas koer!» Keiti Vilmsi unarusse jäetud lemmik ootab tänaseni varjupaigas uut peremeest

«Madonts pistis plehku tõesti, hea meel, et leidis tee tagasi sinna, kust ta võtsin, nii saab ta kellelegi teisele sama palju rõõmu ja abi pakkuda kui mulle. Ise kolin jaanuari keskel Aafrikasse Ugandasse, nii et lõpp hea, kõik hea,» kommenteeris Vilms toimetusele.

Kolme päeva eest postitas varjupaik ka TikToki platvormile koerast video, mis on tänaseks kogunud ligi 25 000 vaatamist. «Ta on oma lühikese elu jooksul pidanud läbi elama juba kaks hülgamist,» kinnitab varjupaik postitatud videos. «Nüüd on ta taas varjupaiga hoole all ja ootab oma inimest.»