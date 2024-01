«MIDA??» ⟩ Moelooja Diana Arno sulgeb enda ateljee ja e-poe: pidime langetama selle raske otsuse

«Viimased aastad on olnud täis väljakutseid: ülemaailmne pandeemia, sõda, energiakriis ja inflatsioon on jätnud oma kõrvetava jälje ka meie brändi eluteele,» tunnistab Kuldnõela võitnud Diana Arno Facebooki tehtud postituses, kus teatab, et on sunnitud esinduspoe sulgema.

Postituse alla on kommenteeritud ohtralt murtud südameid ja kurbi emotikone. «MIDAAAA????????» väljendab hämmingut saatejuht Kethi Uibomägi. Musta südame on kommentaaridesse jätnud ka moelooja Aldo Järvsoo.

«Alates 2011. aastast oleme loonud oma ajalugu koos teiega ning see on olnud üks erakordne protsess!» kirjutab Arno ühismeediapostituses. «Oleme koos kasvanud ja arenenud, esindanud Eestit ja Eesti disaini maailma eri paikades, jõudsime mõjukate moeväljaannete (nagu Vogue, Elle, Cosmopolitan jt) lehtedele ning võitsime Eesti moedisaini kõrgeima auhinna – Kuldnõela. Seda kõike tänu teie toetusele ja pidevale inspiratsioonile,» kirjutab moelooja, tunnistades, et täna, 13 aastat hiljem, seisavad nad ristteel, et muuta enda teekonna trajektoori. «Praegune ülemaailmne olukord sunnib meid DIANA ARNO formaadiga hüvasti jätma. Seetõttu pidime langetama raske otsuse sulgeda oma showroom ja ateljee Tallinnas ning samuti ka e-pood alates 20. veebruarist.»

Sotsiaalmeediapostituses väidab Arno, et ehkki brändi edasine teekond on ebakindel, usuvad nad, et Diana Arno nimi kõlab veel mõnes muus kaasahaaravas projektis. «Sest teie toetus on meile alati olnud liikumapanevaks jõuks. Nüüd jääme aga optimistlikult ootama aega, mil saaksime teiega taas jagada meie uue eluraamatu järgmist etappi,» lisab ta.

«Jättes teiega hüvasti ning alustades üleminekuperioodi, soovime teid südamest tänada ning pakkuda võimalust šopata tühjendusmüügi pärleid nii meie füüsilises kui ka e-poes. Unistame, et tükike meie brändi DNAd elaks teie garderoobides nii kaua, kui võimalik, seega oleme oma e-poe valikusse lisanud mõned teie kõigi aegade lemmikmudelid, mida õmbleme taskukohaste hindadega ja tellimuse alusel,» nendib Arno.