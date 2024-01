ARMAS VIDEO ⟩ Helen Adamsonile korraldati beebipidu: läksin sõbrannaga lõunale ja sain elu ühe kõige ilusama päeva osaliseks

Ühismeediasse tehtud pikemas postituses kirjutas Helen, et üks tema suurim unistus on olnud kogeda seesugust üllatust. «Kuna minu suurim kingitus on olla nähtud ja armastatud mulle oluliste inimeste poolt, siis aeg, mille keegi panustab selleks, et tuua mulle rõõmu ja korraldada minu jaoks midagi, mida ma hindan, täidab mind kõige enam,» kirjutab ta video juures.

«Sinna juurde fakt, et ma arvasin, et mulle pole võimalik üllatusi korraldada, kuna mu aju on hüper tähelepanelik. Olgu see rasedus või kõrgem tugi, aga ma ei saanud kuni viimase hetkeni mitte midagi aru! Seda enam tean, et tõesti olen teinud elus midagi väga õigesti, et mu ümber on selline seltskond naisi plus mu elukaaslane, kes kingivad mulle nii ilusa päeva.»