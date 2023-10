VIDEO ⟩ Õnnesoovid! Lauljatar Helen Adamson on lapseootel

Armastatud lauljatar Helen Adamson (36) on lapseootel, vahendab Kroonika rõõmustavat uudist.

Tegemist on olnud hästi hoitud saladusega. Alles septembri lõpus käis Helen Kanal 2 suurel juubelipeol, kandes hõbedast kleiti, mille varjust ei olnud sugugi näha, et käsil on juba kolmas trimester.