ONGI KÕIK ⟩ Räppar Uku Arop ja tema kihlatu Jaanika Vink läksid lahku

Möödunud aastal toimunud muusikaauhindade galal jäi fotograafi kaamerasilma ette räppar Arop, kes oli suurejoonelisele peole saabunud ilma kihlatuta.

Meeleolukat õhtut nautis muusik hoopis enda mänedžeri Kristina Pärtelpoja ja tema sõbranna Anna Grace Saare seltsis.

Kui toimetusele teadaolevalt oli kihlatute vahel juba pikemat aega mõra, siis Arop ega Jaanika seda kinnitama ega ümber lükkama ei kiirustanud.

Nüüd said kõlakad aga kinnituse, et räppar ja tema kihlatu on lahku läinud. «Jah, oleme Jaanikaga lahus,» kinnitas Arop laupäeva õhtul Kroonikale, kuid pikemalt ta sel teemal ei peatunud.

Koos kasvatati ka ühist last

2021. aasta oktoobris paar kihlus ja sama aasta juulis sündis neil poeg Enki. «Mina ja mu elu armastus ootame last! Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu!» Räppar tunnistas siis, et täitub tema suurim unistus: saada isaks.

Kaks aasta tagasi tõdes Jaanika, et koosoldud aastate jooksul on korra ka eri teid mindud. «Oleme mõlemad parajad tulehargid ja kange iseloomuga, kuid saime aru, et meil koos on ikka kõige parem ja armastus on suur,» rääkis ta.