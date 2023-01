PROBLEEMID PARADIISIS? ⟩ Räppar Uku Arop nautis galaõhtut ilma oma kihlatuta

Neljapäeval toimunud muusikaauhindade galal jäi fotograafi kaamerasilma ette räppar Arop, kes oli suurejoonelisele peole saabunud ilma kihlatuta.

Meeleolukat õhtut nautis muusik hoopis enda mänedžeri Kristina Suuroja ja tema sõbranna Anna Grace Saare seltsis.

Nii Aropi kui Jaanika Vinki sotsiaalmeedia kontodel on alles vaid üksikud ühised fotod ja kumbki teineteist enam Instagramis ei jälgi.

Kui toimetusele teadaolevalt on kihlatute vahel juba pikemat aega mõra, siis Arop ega Jaanika seda kinnitama ega ümber lükkama ei kiirustanud. Küsisime 2021. aasta oktoobris kihlunud paarilt, kas nende teed on lahku läinud, ent kumbki pool pärast kirja lugemist vastata ei soovinud.

Nõnda jääb õhku küsimus, kas tänaseks on paar suhtes pausi teinud või on nende suhe täielikult purunenud. Välistada ei saa ka seda, et põhjust muretsemiseks tegelikult ei olegi.

Ülemöödunud aastal kihlunud paar kohtus 2014. aastal. 9. mail 2021 teatas räppar Arop Instagrami vahendusel, et ootavad perelisa. «Mina ja mu elu armastus ootame last! Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu!» Räppar tunnistas siis, et täitub tema suurim unistus: saada isaks.

Möödunud aasta juulis sündinud pisipoeg sai nimeks Enki Arop.