Soome presidendi Sauli Niinistö abieluvaraleping seab abikaasale soodsad tingimused

Kui alles hiljuti kirjutasime sellest, et Soome endise peaministri Sanna Marini ning tema endise abikaasa Markus Räikköneni vara jagamine võib tekitada küsimusi, siis Soome presidendi puhul on asjad teisiti. Sauli Niinistö ning tema abikaasa Jenni Haukio abielu on abieluvaralepingu läbi hästi kindlustatud, kirjutab Soome väljaanne Seiska.