ABIELUVARALEPING PUUDUB? ⟩ Ekspert: võimalik, et Sanna Marinil ja Markus Räikkönenil pole õigust teineteise varale

Iltalehti kirjutab Soome endise peaministri Sanna Marini ja tema eksabikaasa Markus Räikköneni abieluvarast. Ekspert kahtlustab, et Marin ja Räikkönen on kokku leppinud, et neil ei ole õigust teineteise varale. Abieluvaralepingut väidetavalt registreeritud pole. «Tegu võib olla aga teadliku otsusega,» kommenteerib ekspert.