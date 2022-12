LUGEJA FOTO ⟩ «Erakordne nähtus!» Otepääl kaunistas Päikest haloring

«Erakordne nähtus,» sõnab Elu24 lugeja, saates meile pildi, kus Päikese ümber on tekkinud huvitav ring, millele ta ei oska selgitust tuua. «Ise nimetaks seda päikeserattaks.»

Sünoptik Kairo Kiitsak sõnab aga koheselt, et tegemist on 22-kraadise haloga. «Õhus hõljuvad jääkristallid murravad ja peegeldavad valgust nagu väikesed klaasprismad ja loovad sellise efekti,» selgitab Kiitsak.

«Nurk ringjoone ja selle keskpunkti vahel on 22 kraadi, mistõttu kutsutakse seda 22-kraadiseks haloks,» lisab ta veel.

Pilti vaadates selgub ka, et kahel pool Päikest on ebapäikesed ehk päikesekoerad, kutsutakse ka päikesesappideks — heal lapsel mitu nime. «Päikese kohal on näha ka valgussammast, kutsutakse ka päikesesambaks,» märgib sünoptik.