Terapeut Laura Valk räägib, kuidas ta vägivaldsest suhtest välja astus

Hiljuti avameelselt perevägivalla teemal sõna võtnud terapeut Laura Valk jagas oma lugu sellest, kuidas ta ise vägivaldest suhtest aastate eest pääses. Naine paneb kõikidele südamele, et vägivaldseid episoode tuleb kindlasti dokumenteerida.

Laura räägib, et pääses vägivaldsest suhtest osaliselt tänu sellele, et läks suhte kõrvalt tööle ning hakkas iseseisvalt raha teenima. Selleks hetkeks, kui antud otsus sai langetatud oli naine enda sõnul poolteist aastat kannatanud vägivaldse suhte all.