Terapeut Laura Valk kogetud lähisuhtevägivallast: naabritest oli metsikult abi

Terapeut Laura Valk ei tee oma jälgijate eest saladust sellest, et kannatas aastaid tagasi lähisuhtevägivalla all. Oma värskes sotsiaalmeedia postituses jagas Valk ka selle tõestuseks fotot endast, kus tal on nägu tugevasti kannatada saanud.

«Ma tean, millest ma räägin, aastal 2016, kui ma olin kõigest 18-aastane, nägin mina jõululaupäeval välja selline. Ja see on üks väga paljudest episoodidest, mis lõpuks kohtusse jõudsid,» räägib Valk avameelselt minevikus kogetud vägivallast.

Video eesmärk on Laura enda sõnul teavitada inimesi, kes kannatavad vägivalla all, et abi on olemas. Tihtipeale seostatakse just jõuluaega Valgu hinnangul rahuliku ning meeldiva ajaga, vägivallaohvrite jaoks see tihtipeale aga niimoodi pole.

«Paraku väga suure ühiskonna osa jaoks ei ole jõulud, kus tarbitakse palju alkoholi, rahu, mõnusalt kodus olemise aeg,» kommenteerib naine oma videos.

Foto: Kuvatõmmis Laura Valgu Instagrammist.

Valk soovitab kõikidel, kes teavad, et nende peres eskaleerub vägivald just pühade ajal valmistuda olukorraks ette. Ta tõdeb, et keegi ei peaks sellises olukorras olema üksinda ning suurt rolli võivad mängida ka näiteks naabrid.

«Ma tahaksin öelda kõikidele, et kui sa näed reaalselt kedagi, kes vajab abi, või kui sa kuuled röökimist, tülitsemist või vägivalda, siis palun, ma julgustan väga sind kutsuma politseid,» toonitab Laura.

Valgu väitel aitasid teda lähisuhtevägivalla all kannatades just nimelt toonased naabrid, kes suutsid õigel ajal olukorra tõsidusele tähelepanu pöörata.

«Minul isiklikult oli minu naabritest metsikult abi. Palun laske registreerida see, mis on toimunud, sest ühel hetkel kui sa oled valmis enda eest seisma, on sul tõestusmaterjalid olemas,» täiendab end naine.

Kriisi olukorras ei pea olema üksi! Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112 Abivajavatest lastest teata ööpäevaringselt Lasteabi telefonil 116 111 Esmast kriisinõustamist pakub ööpäevaringselt tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 Naiste tugikeskused ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on abivajajatele avatud