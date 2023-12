ÕRNUSHETK RANNAS ⟩ Liis Lass näitas vilksamisi oma abikaasat

See on üle pika aja esimene foto, mida Liis enda abikaasast oma Instagrami-kontol jagab. «Minu abikaasa on tubli Eesti mees, ta on tagasihoidlik poiss. Ta on väheste sõnade mees, eelistab olla tagaplaanil ja ma ei pane seda pahaks. Ma igaks juhuks oma pere hoiaks endale,» rääkis Liis 2022. aasta sügisel eetris olnud «Roaldi retked» saates. Liis avaldas, et tema abikaasa on ühe suurkorporatsiooni tippjuht.