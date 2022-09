Liis Lass poleks arvanud, et abiellub Eesti mehega: ju see oli kusagil tähtedes kirjas

Aastaid tagasi seltskonnastaarina Eesti meelelahutustaevas säranud Liis Lass (35) elab nüüd luksuslikku elu Singapuris, kus tegeleb põhiliselt kinnisvaraäriga. Roald Johannsoni rännuseiklus «Roaldi retked» viis ajakirjaniku just Liis Lassile külla. Milline on naise elu Singapuris, kes on tema tagasihoidlik härra ja kas Liis ka vahel Eestisse satub?