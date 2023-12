KLÕPS ⟩ Pakendikeskus tegi ERRi ja «Kinoteatri õhtuse vööndi» skandaali üle nalja

Kus kihab, seal Pakendikeskus platsis! Hiljutine poleemika ERR ümber pani Pakendikeskuse meeskonna tegutsema ning valminud on järjekordne irooniline reklaam. Seekord teatab firma, et näiteks ETV võib pehmuse lembuse korral nende poole pöörduda.

«ETV, kui vajate pehmet sisu,» ilutseb uuel Pakendikeskuse reklaamplakatil. 9 euro ja 50 sendi eest kutsutakse inimesi ostma 20 liitrit pakitud puiduvilla.

Rahvas on reklaami palava juubeldusega vastu võtnud ning kommentaarium kihab hõisetest: «Geniaalne, nagu alati», «Reklaamiosakond on teil tasemel», «Super».

Märkimisväärsed on ka lööklaused, millega Pakendikeskus antud plakatile Facebookis reklaami teeb. Need kõlavad järgmiselt: «Selleks, et kaitsta õrna sisu ootamatute löökide eest, tasub juba varakult ette mõelda. See on palju lihtsam, kui hiljem tagajärgedega tegeleda.»

Tegu on vihjega mõne päeva eest puhkenud skandaalile ERR-is, kus teatati, et «Kinoteatri õhtuse vööndi» viimane saade on eetrisse sobimatu ning see asendatakse. ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul ületas see hea huumori ja satiiri piiri.

Antud otsusele pööras tähelepanu sotsiaalmeedias näiteks Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene, kelle sõnul on tegemist täiesti jabura ja kontraproduktiivse otsusega. Nõgene vihjas, et sõnavabadust üritatakse läbi sellise tegevuse piirata ning avalik-õiguslikus ringhäälingus ei peaks see niimoodi olema.