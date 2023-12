«SEE ON TÄIESTI JABUR!» ⟩ «Kinoteatri õhtuse vööndi» ärakeelamine tekitas ühismeedias pahameeletormi

Täna õhtupoolikul teatas Eesti Rahvusringhääling (ERR), et «Kinoteatri õhtuse vööndi» viimane saade on eetrisse sobimatu ja asendatakse. ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul ületas see hea huumori ja satiiri piiri, vahendas menu.err.ee.