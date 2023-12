SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädala keskpaik toob üllatusi, kuid pühadeks saabub rahu

Soovitused nädalaks

Müntide kaks tuleb meile jõulunädalal meelde tuletama, kui tähtis on tasakaal. Oled sa sel aastal oma tasakaalu hoidnud? Ilmselt mitte - elu on meid küllalt proovile pannud.

Veelkord on hea meelde tuletada, et ära kuluta mõttetult palju kingituste peale, mida ehk kellelgi vaja polegi. Kõige suurem kingitus oled sina ise ja lähedastega veedetud aeg. See aitab hoida tasakaalus ka neid energiaid, mis ehk natuke on hakanud ära vajuma.