NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob ühenduse kosmilise allikaga: pärast talvist pööripäeva läheb kergemaks

Ees on üha kasvava energiaga nädal (kuutsükli esimene veerand), mil pimeduse pealetung valgusele viimaks peatub. Nädal võib tuua omajagu üllatusi ja plaanide muutust, kuid pärast talvist pööripäeva läheb intuitsiooni tugevamaks ning hakkame nägema potentsiaalseid vastuseid ja lahendusi küsimustele, mis on viimasel ajal painanud.

Tasub ka olla teadlik, et Päike on liikumas üle Linnutee galaktika keskpunkti (astroloogiline nimetus Galaktika Keskpunkt) ning see on inspiratsiooni ja uue energia allalaadimise aeg. Galaktika Keskpunkti on kirjeldatud kui jumaliku teadvuse allikat ning sellega koos ka kõige olemasoleva allikat. Seal on justkui meie kõikide hingede kodu.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval viibib Merkuur trigoonis Jupiteriga, tuues kaasa positiivseid vestlusi ja uudiseid ning aidates teha meelt kergemaks. Kuna Merkuur on parajasti retrograadne, võib see seis tuua esile uue ja veidi helgema vaatenurga mõnes vanas küsimuses. Vähemalt aitab see näha probleemistikku laiemalt ja avaramalt. See on hea päev millegi õppimiseks ja uurimiseks, eriti kui peab vaatama ajas tagasi.