HOIATAVAD NÄITED ⟩ Ühe päevaga pöördus politseisse tosin kelmuse ohvrit, tekitatud kahju ulatub üle 60 000 euro

Kuigi tundub, justkui oleks tegemist n-ö pettuste lainega, kinnitab politsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldt , et nii see ei ole. «Osa juhtumeid toimus varem ning nende osas pöördusid eile inimesed avaldustega,» selgitas ta, miks ühe päeva jooksul niivõrd palju kelmusi registreeriti.

Eile kirjutasime, et käesoleva aasta 11 kuuga on Eesti inimestelt erinevate skeemide abil välja petetud üle 7,3 miljoni euro.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslav Milenin i sõnul saab politsei teateid mitmesugustest finantspettustest iga päev. «Suures pildis midagi muutunud ei ole. Inimesed kaotavad enim raha investeerimisel ja ka petukõnede teel,» selgitas ta, lisades, et kelmid on oma skeemid üles töötanud kiiruse peale.

«Ajal, mil majanduslik olukord on läinud kehvemaks, on inimesed muutunud ka ärevamaks. Seega, kui keegi helistab väitega, et just praegu püütakse sinu kontolt raha varastada ja selle kaitsmiseks tuleb jagada PIN-koode või alla laadida mingi programm, siis kaob kriitiline mõtlemine ära ja hakatakse käituma väidetava politseiniku või pangatöötaja juhiste järgi. Tegelikkuses on teisel pool telefonikõne kelm,» rääkis Milenin.