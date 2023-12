«Ka eelmise aasta lõpus hoogustusid kõikvõimalikud pettused pakiteatiste näol, kus saadeti SMS ja küsiti raha paki kättetoimetamiseks,» selgitab jõulude eelset petuskeemide laviini Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juht Raul Vahtra. Politsei sõnutsi on eestlased erinevate pettuste kaudu kaotanud juba 7,3 miljonit eurot.

Viimasel ajal on jõudnud inimesteni mitmesuguseid õngitsussõnumeid ja e-kirju, milles palutakse klientidel paki kättesaamiseks jagada oma isiku- ja finantsandmeid või tasuda saadetise eest tolli- või kohaletoimetamise tasu.

Kuigi kirju saadetakse mitme ettevõtte nimel, siis tegelikkuses pole ettevõtted saadetud sõnumitega seotud. Need on petukirjad, mille eesmärk on identiteeti varastada ning saada ligipääs pangaandmetele ja rahale.