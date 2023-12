SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal võib tuua tervenemist, kuid nädalalõpus ei nähta asju selgelt: tasub olla ettevaatlik

Soovitused nädalaks

On aeg tunnetada kõrgemat visiooni oma elust, isegi kui see paistab hetkel kättesaamatu ja hoomamatu.

Tasub usaldada, et universum on heatahtlik ning soovides kogeda paremat reaalsust, tuleb kõigepealt end sellele võimalusele avada. Nüüd on see avamise aeg.