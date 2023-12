NÄDALAPROGNOOS ⟩ Uued lootuseseemned on sündimas, kuid nädalalõpus tuleks olla ettevaatlik

Nädal algab vanakuu viimaste päevadega, mis tähendab, et energiatase on väga madal ning paljud vajavad rohkem puhkust või võivad kergemini haigestuda. See-eest juba kolmapäeval algab kuuloomine tulises Amburis ning energia hakkab tõusma.

Ent kohe pöördub ka Merkuur retrograadseks ning on aeg vaadata tagasi viimase paari kuu tegudele ja otsustele, et parandada tehtud vigu, aga ka lõpetada pooli jäänud protsesse ja suhtlussituatsioone. See on hea aeg, et sügise kohta kokkuvõtteid teha ning üleüldse aasta lõpuks ette valmistuda.

Nagu Merkuuri retrograadi ajal ikka, võime muutuda nüüd kõik natuke hajameelsemaks ja kohmakamaks ning probleeme tehnikaga tuleb ette sagedamini kui muidu. See aeg tuletab meile meelde, et aeglustuksime ning vaataksime enda ümber. Kui asjad ei toimi, on see suure tõenäosusega tegelikult meie kasuks, mitte kahjuks.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval viibib Merkuur sekstiilis Veenusega, tuues suhtlemisse harmooniat ja mõistmist ning kergem on rääkida teemadel, mis tavaliselt meid ehk ärritaksid. See on ka ära leppimise seis – kui kellegagi suhtlemine on hiljuti kujunenud pingeliseks, siis nüüd võib olla aeg, mil õnnestub neid pingeid siluda ning uuest ja paremast kohast edasi minna.