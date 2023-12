VIDEO ⟩ Peaminister Kaja Kallas avaldab Stenbocki salajase kuusekaunistamise retsepti

Peaminister Kaja Kallas jagas ühismeedias jõuluhõngulisi fotosid, kuidas ta Stenbocki majas tänavust kuusepuud ehib. «See aasta on kuusk kaunistatud piparkookidega, mis on Stenbockis ise tehtud, tore teistmoodi idee ja pealegi on nende lõhn on imeline,» õhkas Kallas oma Instagrami lugudes.