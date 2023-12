Jaan Tammsalu abiellus organistist kallimaga! Maris: olin esimest korda elus valmis oma neiupõlvenimest täielikult loobuma

Tänavu suvel lahvatas skandaal, kui tuli ilmsiks, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) valitsus peatas 1. septembrini vaimulik Jaan Tammsalu tegevuse Tallinna Jaani koguduse õpetajana, kahtlustades teda abielurikkumises.

Mõned kuud hiljem jõudis avalikkuse ette, et Tammsalu on kihlunud uue väljavalitu, organistist kallima Maris Oidekiviga. «Kihlatu on õige sõna, aga rohkem heameelega eraelulisi sündmusi ei kommenteeriks,» jäi Maris toona napisõnaliseks, kuid lisas, et sai sõrmuse sõrme 29. septembril.

Ka Jaan Tammsalu ei soovinud toona sellel lool pikemalt peatuda. «Mulle täiesti piisab sellest, ma olen kõik öelnud, see on piisav. Kihlus ei ole mingi seaduse ees, reeglitega sündmus, lihtsalt teade, et ma võtan sind ja sinu elu tõsiselt ja ma ei mängi sinuga ja ongi kõik.»

Nüüd on ilmsiks tulnud, et paar abiellus perekeskis 25. novembril Jaani kirikus. Kroonikale nentis Tammsalu: «Abiellusime esimesel võimalusel, sest olime jõudnud selgusele, et meie jaoks ei ole teisiti võimalik.»

Enda avalikus blogis kirjutab aga Maris, et teadis kohe, kui oma pikast abielust lahutas, et kui peaks kellegi sobiva veel enese kõrvale leidma, soovib ta kindlasti uuesti abielluda. «Mulle isiklikult oli enese abiellumissoovist veelgi olulisem, et ka mees abielluda sooviks ja seda kuidagi väljendaks, kui aeg sealmail,» kirjutab ta.

«Aga ikkagi – miks?» küsib ta abiellumise kohta iseendalt. «Sest mulle meeldib oma mehega kokku kuuluda. Tunnen end abielus olles turvaliselt ja äravalituna. Sel korral olin esimest korda elus valmis isegi oma neiupõlvenimest täielikult loobuma ja ainult abikaasa oma kandma. Temagi soovis nii,» avaldab ta. «Nüüd kannan üht ilusat nime. Lapsed on juba suured, aga meie vananeme ju koos.»