Jaan Tammsalu organistist kallim Maris Oidekivi: need «pühad» jalahoobid tulevad minu armastamise eest

«Tean, et naiste pärast on algatatud ka sõdu. Need pole aga kindlasti pärit orelirõdult. Kogudus armastas nii teda kui mind. Minu meelest oli meil väga tore töötegijate seltskond ja usun, et nii oleks see ka jäänud. Miks ometi peaks kellelegi miski muu korda minema, kui meie tööalased oskused?» mõtiskleb ta. Maris nendib, et tema võib enda kohalt taandada, sest see ei muudaks midagi, ent Tammsalu peaks vaimulikuna jätkama. «Erilisi inimesi tuleb väga hoida.»