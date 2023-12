VIDEO ⟩ Rekordilise võiduseeria omanik Tiina naaseb täna mälumängusaates ekraanile

Tiina Klooster on mälumängusaates «15 küsimust» võitnud järjest 14 mängu ja teeninud kokku 2800 eurot. Pärast kahenädalast puhkust, mil ekraanil oli õnnelike kaotajate turniir, tunnistab Klooster, et on valmis järjekordseks mänguks.

Õnnelike kaotajate turniir andis võimaluse neile mängijatele, kes on mängus napilt võidust ilma jäänud. Kahe nädala jooksul osales turniiril kokku üheksa nutikat inimest. Esmaspäeval lõppenud finaalis alistas masinaehituse projektijuht Janek Sugul oma viimase vastase Eva-Kristina Vatsfeldti, kelle ema Pille Vatsfeldt on samuti saates edukalt osalenud.

Suguli sõnul on ta suur mälumängude fänn ning ka saadet «15 küsimust» on ta vaadanud juba algusest peale. «Olen väga põnevil, et saan Tiinaga mängida,» ütleb ta enne tänast saadet. «Annan endast parima,» on mees optimistlik.