Mälumängusaate «15 küsimust» hooaeg on selleks aastaks läbi saanud. Taasavaldame rekordiomaniku intervjuu, mis toimus pärast 14 saate võitu.

Mälumängus «15 küsimust» rekordilise võiduseeria teinud Tiina Klooster sattus saatesse tänu sellele, et oli varem suisa kaks korda ka «Kuldvillakus» osalenud. «Mulle tuli kiri, et kas ma oleksin huvitatud,» meenutab ta kutse saamist. «Võtsin sellest pakkumisest kohe kinni, sest mulle mälumängud meeldivad ja mõtlesin, et miks mitte,» ütleb ta rõõmsalt.