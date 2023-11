KLÕPS ⟩ Liis Lemsalu naudib beebimulli: meil on kõik superhästi

Neljapäeval äsja ilmale tulnud lapsest esimest fotot jaganud lauljatar Liis Lemsalu (31) tänab oma Instagrami loos kõiki õnnitlejaid ilusate soovide eest. «Nii tore on tunda sellist armastust teie poolt,» märgib ta.

«Meil on kõik superhästi ja me naudime seda beebimulli nüüd vaikselt edasi,» lisab Liis, avaldades beebist ka uue pildi.

Veel kuni septembri lõpuni andis lauljatar kontserte, kuid tunnistas «Õhtu!» saates, et enam lava peal ringi ei hüppa ega karga.

«Minu sees on praegu nii palju erinevaid emotsioone, et ei oskagi tegelikult kõike sõnadesse panna... Armastan oma tööd ja ma armastan oma fänne. Aitäh, et mind toetate ja olemas olete, näeme juba varsti lavalaudadel,» jagas ta enne beebipuhkusele minekut Instagramis.