MILLINE ÜLLATUS ⟩ Muusik Liis Lemsalu on lapseootel: meie kõige ilusam saladus

Karl-Erik Kodu on ettevõtja. Mees alustas www.ssb.ee andmete kohaselt äritegevusega juba 13 aastat tagasi, olles tol ajal 24-aastane. Kokku on ta aastate jooksul juhtinud 10 ettevõtet, millest täna on 7 ettevõtte juhatuses ja 3 neist on aktiivse majandus­tegevusega (sh. käibemaksukohuslased).