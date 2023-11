Kirjutasime mõne aja eest sellest, et levivad kuulujutud, et Soome endine peaminister Sanna Marin on kirjutamas raamatut. Nüüd on põhjust rõõmustamiseks – raamat tuleb ja peale ingliskeelse trüki plaanitakse see Iltalehti teatel avaldada ka soomekeelsena.