KUULUJUTUD? ⟩ Sanna Marin kirjutab raamatu oma poliitilisest karjäärist

Soome endise peaministri Sanna Marini kohta on laekunud Ilta-Sanomatile huvitavat infot. Nimelt räägitakse, et Ameerika agentuur William Morris Endeavour (WME) kaupleb Sanna Marini raamatu õigustega, teose pealkirjaks oleks «Our Turn: Fearless Leadership for a New Generation».