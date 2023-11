«Kuuuurijast» tuntud Eerik: eluisu on otsas ja lootus kadunud. Vald: korterist tuleb igal juhul lahkuda

Pikka aega on Mulgi vald olnud hädas ema ja pojaga, kes keelduvad elamiskõlbmatuks muudetud korterist lahkuma ja häirivad oma käitumisega teisi majaelanikke. «Me ei saa siit korterist lahkuda, see on meie kodu. Me oleme selle eest tuhandeid eurosid maksnud. Jääme ju sellest rahast ilma,» räägib Eerik pisaratega võideldes. «Urve ja Eeriku tekitatud kahju korterile on tunduvalt suurem, kui nende tehtud maksed,» ütleb valla esindaja. Kui seni on loodetud läbirääkimistele perega, siis nüüd on kasutusele võetud karmimad meetmed.