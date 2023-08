ARVEID EI MAKSA ⟩ Urve ja Eerik keelduvad korterist lahkumast. Omanik: katastroof on tulemas

Mulgi vallas Ereste külas kortermajas elavad Urve ja Eerik on sattunud täbarasse olukorda. Neid ähvardab väljatõstmine korterist, mille omanikuks nad pidid saama pärast omanikule osamaksete tasumist. Korteri omaniku Mati kannatus on aga katkemas, sest Urve ja Eeriku võlad aina kasvavad ning omanikul on tulnud ise tasuda nii prügiveo kui vee eest. Kuna elanikud korteri vabastamisega nõus ei ole, pöördus Mati kohtu poole.

«Asjad on nii kaugel, et dokumendid on kohtule esitatud. Haginõude suuruseks on 15 000 eurot. See on kahjusumma kokku. Olen arvestanud, et ma ise saaksin selle hinnaga korteri korda tehtud. Kui firma võtta tegema, siis läheb topelt. Korterile tekitatud kahju on lihtsalt nii suur, kuna nad on seal palju lõhkunud,» räägib Mati kurvast olukorrast.