VIDEO ⟩ Draakonite uues muusikavideos jagab hellushetki Evelin Võigemast uue kallimaga

«On viimane nädal, et saata meile kallistused ja saada osa meie uuest muusikavideost,» teatab Ewert and The Two Dragons ühismeedia vahendusel, et 8.detsembril tuleb välja nende uus singel «Hold Me Now», millega pääseti Eesti Laulu eelvooru. Bänd märgib, et uues muusikavideos saavad osaleda aga kõik nende fännid!