Näitleja Evelin Võigemast on pärast lahutust Priit Võigemastist hoidnud avalikkuse ees madalat profiili. Naine on suutnud enda eraelu privaatsena hoida. Täna, vabariigi 32. taasiseseisvumispäeval otsustas naine tulla avalikkuse ette enda uue kaaslasega, kellega kehakeelt tagasi ei hoitud.

Evelini kaaslaseks on muusik Jonas Kaarnamets, (sündinud 12. detsembril 1993), kes on eesti kitarrist ja laulukirjutaja. Ta on tuntud indie-bändi Frankie Animal asutajaliikmena. 2020. aasta märtsis anti tema soolodebüüdiks välja lühialbum «buda.01», mis valmis Budapestist inspireeritud helipäevikuna jonas.f.k (tuletatud lühendist JFK) nime alt.