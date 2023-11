AASTA VINGEIM JÄRELPIDU ⟩ Rammsteini solist tuleb Tallinnasse, et Helitehases hommikutundideni pidu panna

Saksa laulja Till Lindemann, enim tuntud Rammsteini solitstina, tuleb järgmisel nädalavahetusel Tallinnasse. Tondiraba jäähallis publikule meeleolukat elamust pakkuva Lindemanni jaoks ei ole see veel kõik!

Lindemanni sõu järelpidu toimub samal õhtul Helitehases ja kell 23.00 algav 18+ pidu peaks kestma varaste hommikutundideni.

Lindemanni kontserdi ametlikul jätkupeol valivad muusikat Rammsteini DJ ning Lindemann bändi trummar Joe Letz ja Rock FM-i saatejuht Robert Kõrvits. Peole tuleb kohale ka Lindemann ise!

Lindemanni kontsertide jätkupeod on tuntud üle maailma ning need on mehe tuuriga kaasnevad üritused, mis on igalpool alati välja müüdud. Lindemanni on tuntud kui isik, kellele meeldib fännidega pilti teha ja autogramme jagada, seega võib nii mõnigi fänn oma kollektsiooni saada midagi hinnalist. Lindemanni kaaskonnale on klubis reserveeritud üks rõdudest.

Till Lindemanni sõu järelpidu toimub 2. detsembril Helitehases. Foto: press

Rahva tuju üleval hoidev Letz on koos Rammsteiniga tuuritanud juba üle 15 aasta. Letzi tuntakse ka kui kultusbändi Combichrist endist liiget. Lisaks on ta trummi mänginud ansamblites Amen, Mortiis, Wednesday 13, Genitorturers, Hanzel und Gretyl ja paljud teised. Tegu on väga karismaatilise muusikuga, kelle DJ kava sisaldab nii industriaalset rokki kui ka technot.

Vahel aitab Letzi DJ-tööle oma panuse anda ka Lindemann, kes seda oma sõu järelpidudel korduvalt on teinud. Seega võib õhtu Helitehases kaasa tuua mitmeid üllatusi.

Piletid vingele järelpeole on müügil Piletilevis. Rohkem infot leiad SIIT. Korraldaja paneb südamele, et Helitehas ei ole kummist ja pileteid on saadaval piiratud koguses!

Lõppeva aasta alguses sattus Lindemann üleilmsesse skandaali, mis sai alguse siis, kui Rammsteini kontserdil Vilniuses viibinud fänn Shelby Lynn väitis, et teda on uimastatud. Pärast Lynni on paljud naised avalikult rääkinud väärkohtlemisest ja seksuaalvägivallast, millega nad Lindemanniga kohtudes silmitsi seisid.