Prokuratuur lõpetas Rammsteini solisti Till Lindemanni suhtes uurimise

Elu24 kirjutas mai lõpus, et Rammsteini fänn süüdistab Lindemanni oma joogile narkootikumide lisamises. «Ma vannun, et Till Lindemann on pedofiilne s**akott, kes tahtis minuga magada, ja kuna ma ütlesin ei, ta vihastas...» kirjutas neiu sotsiaalmeediasse.

Kogu möll sai alguse mais, kui Rammsteini kontserdil Vilniuses viibinud fänn Shelby Lynn väitis, et teda on uimastatud. Pärast Lynni on paljud naised avalikult rääkinud väärkohtlemisest ja seksuaalvägivallast, millega nad Lindemanniga kohtudes silmitsi seisid.

Juhtum pälvis avalikkuse suure tähelepanu ning Saksamaa Berliini prokuratuur algatas Lindemanni-vastaste süüdistuste tõttu uurimise. Süüasi oli seotud kriminaalkoodeksi paragrahviga, mis käsitleb seksuaalvägivalda.

BBC teatab aga nüüd, et Saksamaa prokurörid lõpetasid Rammsteini laulja Till Lindemanni suhtes algatatud uurimise. Prokurörid ütlesid, et just tõendite puudumise tõttu loobusid nad uurimisest.

Rammstein on algusest peale eitanud, et nende peod on labased ja naisi kasutatakse ära.