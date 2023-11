ÕNNESOOVID ⟩ Lauljatar Liis Lemsalu sai emaks

«Jah, on küll,» kinnitas uudist lapse ilmaletulekust Kroonikale verivärske vanaisa, Liisi isa Marek Lemsalu.

Veel kuni septembri lõpuni andis ta kontserte, kuid tunnistas «Õhtu!» saates, et enam lava peal ringi ei hüppa ega karga.

«Minu sees on praegu nii palju erinevaid emotsioone, et ei oskagi tegelikult kõike sõnadesse panna... Armastan oma tööd ja ma armastan oma fänne. Aitäh, et mind toetate ja olemas olete, näeme juba varsti lavalaudadel,» jagas ta enne beebipuhkusele minekut Instagramis.