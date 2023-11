KOHVIMASINAST KÄEKOTINI ⟩ Omnivale loodi libaleht, kus müüakse «unustatud pakke»​​

Maarja Punak PPAst nentis ühismeedias, et see on kaval petukampaania. «Mis viitab, et see on pettus? Kasutatakse vana Omniva logo, pakkidest on pealkirjas saanud paketid ja Omniva enda kodulehe teadetes sellist ahvatlevat pakkumist ei ole olemas,» juhib ta tähelepanu. «Ära tee kelmile kingitust, jäta enda raha endale!»