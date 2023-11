KOHVER KAHE EURO EEST ⟩ Tallinna lennujaam sattus netikelmide küüsi. Lennujaam: me ei müü kunagi pagasit!

Postituse all kommenteerivad ka väidetavad rahulolevad ostjad. Näiteks keegi Florence Brown, kes kirjutab: «Üldiselt jäin ostuga rahule, kuigi midagi väga väärtuslikku seest ei leidnud, aga vannirätikud meeldisid. Ülejäänu andis mu emale, seal riided tema suuruses, ta on rahul. Ja kohver heas korras. Soovitan!»

Facebooki postituses olevale lingile klikkides avaneb lehekülg, mis näeb küll visuaalselt välja nagu Tallinna lennujaama kodulehekülg, kuid aadressiribal vaatab vastu hoopis tundmatu veebiaadress, kus pärast mitmetele küsimustele vastamist hakatakse küsima inimese andmeid – on ilmselge, et see on mingisugune petuskeem.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialisti Eneli Rohtla sõnul ollakse libaleheküljest teadlikud ja tegelikult pole see sugugi esimene selline lehekülg. Taoliste Tallinna lennujaama nimel tehtud petulehekülgedega on pidanud nad rinda pistma ka varem.

«Tegime enda Facebooki lehele mõned story'd, et teavitada, et tegu on pettusega, ja andsime ka juhised, et kuidas raporteerida. Oleme täitsa teadlikud, et selline asi levib ja paraku mitte ainult Tallinna lennujaama kohta, on ka Riia lennujaama kohta olnud igasuguseid näiteid.»