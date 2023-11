SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal võib tuua südamevalu ja ootamatuid sündmusi: see on varjutuste perioodi lõpp

Soovitused nädalaks

Sel nädalal on oluline mitte anda alla, isegi kui väljavaade mõnes küsimuses muutub ajutiselt tumedamaks või tundub, et jaks hakkab otsa lõppema.

Dagmar Lamp räägib, et ammu pole võtnud kaardipakki, kus on ka väikese arkaani kaardid, ning väga sobivalt lendas seda nädalat iseloomustama Mõõkade kolm.

Tuleval nädalal ootab ees vanade haavade lahtikiskumisi ja uusi hellasid hetki, kui süda valutab. See võib viia ka ülemõtlemiseni: kui ma oleksin vaid ise teinud teistmoodi, kui ma oleksin öelnud teisi sõnu... Asju võib ja tasubki läbi analüüsida, kuid kindlasti peab tulema hetk, mil juhtunu vabaks lased ja andeks annad nii endale kui teistele. Lõpuks on aeg edasi liikuda. Ehk pole see aeg kohe sel momendil, aga sinna suunas peaksime olema teel.