NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp võib tuua viimaseid üllatusi ja «pauke» varjutuste perioodist: energia on väga ettearvamatu

Hommikul kell 05.01 jõuab Päike kvinkunksi Chironiga, muutes egod rabedaks. Oma isiksuse väljendamine võib tuua kaasa haavatavust ning tõmmata pingule vanad haavad. Võimalik, et teisteni jõudmine on kuidagi keerulisem, kuid asi on tegelikult meie oma sisemises ebakindluses. See seis võib tuua kaasa tunde, et «nii ebamugav on olla mina».

Kell 12.22 toimub aga Kuu ja Veenuse ühendus Kaaludes, mis avab Veenuse värava meie hääle ja tõe väljendamise keskuses. Midagi selles muutub, kuidas oleme viimasel ajal oma häält ja tõde väljendanud. Siin tuleb mingisugune hoiak või harjumus ära anda, mis meid enam ei teeni. Võib tunduda, et peame andma ära midagi oma väest, kuid tegelikult on see ikkagi midagi sellist, mis ei viinud meid enam õiges suunas. Sügavamal tasandil toimub siin ka oma tõetasandi puhastumine.

Reedel viibib Merkuur kvadraadis Saturniga – see on seis, millega tihtipeale «meel on must». Suhtlemine ei voola, meieni saabub ebameeldiv või murelikuks tegev info, meid ei mõisteta, meie õlul on liialt suur vaimne koorem. See on ka intellektuaalse ja vaimse üksilduse seis. Sel ajal on raske näha väljapääsu või kogeda positiivset perspektiivi.