Mariah Carey anti oma legendaarse hiti tõttu taas kohtusse: kaebaja väidab, et kopeeritud on loo kompositsiooni

Lauljanna ja legendaarse hiti «All I Want for Christmas Is You» esitaja Mariah Carey on just selle loo tõttu kaevatud uuesti kohtusse. Andy Stone väidab, et Carey on varastanud hittloo temalt. «Taotluses väidetakse, et Carey kopeeris Stone'i 1989. aasta laulu kompositsiooni,» vahendab People.