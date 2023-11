ARMAS VIDEO ⟩ Lauljatar Helen Adamson sai oma lapse soo teada erilisel viisil

«See video on meie jaoks äärmiselt erilise tähendusega. Ja ma pole päris kindlasti midagi nii isiklikku siin veel jaganud, eriti oma paarisuhtest. Tunnistan ausalt, et ka praegu, seda jagades, valdavad mind kahetised tunded. Ühelt poolt olen õnnelik, et saan jagada teiega midagi nii ehedat ja erilist, aga teiselt poolt pole ma tegelikult kindel, kas ma enam tahan selliseid hetki avalikult jagada,» mõtiskleb lauljatar Helen Adamson ühismeedias.

Ta lisab, et nad võtsid koos elukaaslasega aega, et mõelda ja tunnetada, kas nad ikka tahavad oma kõige turvalisemat ruumi avada, ent jõudsid siiski otsusele seda olulist hetke jagada.

«Olulist mitte seepärast, et meile oleks tähtis olnud lapse sugu, vaid seepärast, et me saime teada oma esimese lapse soo. Ja see oli meie pere jaoks äärmiselt liigutav, meeldejääv ja elumuutev hetk,» jagab Helen.

Vaata üliarmsat videot, kus selgub, kas Heleni perre sünnib poiss või tüdruk:

Heleni lapseootus sai avalikuks 19. oktoobril, kui Kroonika vahendas, et naisel on ees suur elumuutus: üheskoos ettevõtjast elukaaslase Rene Lõhmusega ootab Helen esimest last.

Postituse pealkirjaga «Armastus kasvab» tegi ta vahetult pärast artikli ilmumist ka oma Instagrami kontole.

Koos elukaaslase Rene Lõhmusega nähti naist esimest korda 2019. aasta sügisel Tallinn Fashion Weekil.