Laulja Helen Adamson on leidnud uue silmarõõmu

«Viimased kolm kuud on minu jaoks olnud elu raskeimad. Kui ma varasemalt olen sõpradega filosofeerinud, et mina ei usu, et on olemas religioonidest tuntud põrgu, sest ma usun, et põrgu on siinsamas maa peal, siis nüüd ma enam ei filosofeeri sellest, vaid olen selles kindel,» kirjutas lauljatar blogis. «Kaotasin enda kõrvalt inimese, keda usaldasin rohkem kui iseennastki ja seda valu ei oska ma kirjeldada muude sõnadega kui põrgu. Ma ei oleks kunagi osanud ette kujutada, et miski võib olla nii raske.»