VIDEOINTERVJUU ⟩ Silvia Ilves publiku seas viibinud kallimast: tema siinolek tekitab elevust, sest...

Värviline valgusmäng Jaani kiriku seintel pakkus palju silmailu ja täiustas muusikapalasid, mida esitas Silvia Ilves koos teiste noorte andekate muusikutega. Ilves tunnistas, et tema hinges valitseb elevus kontserdi osas. «Muusika, mis siin kõlab on ilus ja mõtlik ja viib sind eluliste küsimuste juurde. Aga mu hinges pulbitseb hetkel elevus, sest tean, et siia tulevad kuulama prestiižsed muusikud ja see tekitab alati elevust,» rääkis Ilves enne kontserti lisades, et muusik ei saagi elada mugavustsoonis ning tulebki vastu võtta uusi väljakutseid.