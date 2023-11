GALERII JA VIDEO ⟩ «Muusika puudutas nii sügavalt, et tõi pisarad silma.» Jaani kirikus algas hingede öö festival

Elu24ga vestelnud kontserdikülastaja sõnul oli kontsert väga terviklik ja mõjus meeliturgutavalt. «Kontsert oli nagu meeliülendav rännak, sametine puudutus hingele. Klassikalise muusika puhtuses oli palju ilusaid värve,» ütles kontserti külastanud tartlanna. «Kirik täitus võimsa loomeenergiaga. Helid ja visuaalid kõlasid kaunilt kokku. Silvia Ilves tõestas taas kord, et ta on väga võimas naine ja muusik. Vahepalad, mida ta rääkis, olid südamlikud. Temas on õrnust, kaastunnet, märkamist,» rääkis naine tunnistades, et mõtles muusikapalasid kuulates oma lahkunud lähedastele ning tundis nendega ka energeetilist sidet. «Mõne loo ajal hakkasin lausa nutma, kõrged noodid tõid pisarad silma. Tundsin, et see muusika puudutas nii mu keha kui hinge.»