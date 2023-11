NURMENUKK KULLA HINNAGA ⟩ Kilo umbrohtu saab osta pealinnas ulme hinna eest

Nurmenukk ja naat on eestlasele hästi tuttavad ravimtaimed, millest saab keeta maitsvat teed. Üllatus on aga suur, kui kiigata sisse ühte Tallinna kesklinna toidukauplusesse, kus rahvakeeli umbrohtu müüakse suisa kulla hinnaga. «Tundub, et meie lähitulevik võiks olla naadi väärindamisel,» jagab raadiohääl Robert Kõrvits mõtteid. Pakendatud taimedega kaupleva Saaremari juhi sõnul on toote taga kõva töö: «Ise korjan, külmutan kvaliteetselt, pakendan, toon Tallinnasse.»