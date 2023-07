KULLAHINNAGA ⟩ Kukeseente hind võtab jalust nõrgaks. «Kosmos, kuhu edasi?»

Ühismeedias jagab üks paari päeva tagust videoklippi Laulasmaa laadalt, kus ostlejaid tervitas kukeseente 50-eurone kilohind. «Eesti, hinnad, kosmos, kuhu edasi?» küsib ta video pealkirjas.

Paar päeva tagasi postitatud videoklipp, millel on üle 20 000 vaatamise, lööb ühismeedias laineid. «Ajuvaba ikka,» hämmastab keegi kommentaariumis. «Eriti idioot peaks olema, et 50 euro eest seeni osta!» ei suuda teinegi ära imestada. «Loll pole see, kes küsib, vaid see, kes annab!»

Kommentaariumis tuuakse välja, et need seened on suisa kullahinnaga.

Tartu Postimees kirjutas möödunud nädalal, et kui Tartu turul tuli veel mõned nädalad tagasi kuldkollaste kukeseente eest välja käia 70–80 eurot, siis nüüd saab heade mõtete linnas samuti seenekilo kätte «kõigest» 45–50 euroga.

Ka kõnealuse video all kommenteerib üks tartlane, et Laulasmaa laadarahval läks isegi hästi. «Teil 50 eurot, meil oli Tartus 60,» nentis ta.

Kukeseened 8. juulil Tartu turul. Foto: Raimu Hanson